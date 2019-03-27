Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan klipte Haldun Dormen, Nevra Serezli gibi ünlü tiyatrocular aynı sahneyi paylaştı. Hep birlikte seslendirilen şarkıda sanatın önemine vurgu yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tiyatro günü nedeniyle bir mesaj da yayımladı. Sevgiye, saygıya, iyiye ve doğruya yönlendiren bir sanat anlayışının çocuklar ve gençler başta olmak üzere tüm toplum için etkili bir eğitim aracı olduğunu söyledi.

Erdoğan, sanatla gelişmişlik düzeyi arasındaki bağlantıya dikkat çekti. "Kaliteli ve seçkin eserlerle Türkiye’yi bu alanda daha ileriye taşıyacak adımların atılması hususunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Dünya Tiyatro Günümüz kutlu olsun. #SanatVarsaHayatVar pic.twitter.com/BPM5pm3o00 — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 26 Mart 2019

Kaynak: TRT Haber