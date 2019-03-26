Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen "Büyük Trabzonlular Buluşması"nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Bizi bölmek isteyenlere 4 vilayetten çok farklı cevaplar verdik"

Bizi bölmek isteyenlere, parçalamak isteyenlere 4 vilayetten çok farklı cevaplar verdik. Bir kez de bu şehirlerimizden mesajlarımızı paylaştık. Muş'ta, Ağrı'da Adıyaman'da, Van'da da rabiamızı tekrarladık.

"80'nin üzerinde miting yaptık"

Bu güne kadar 80'in üzerinde miting yaptık. 56 ilimizi ziyaret ettik. Diyarbakır'la nasıl kucaklaştıysak birbirimize Trabzon'la Rize'yle aynı muhabbetle sarıldık. Biz yaptıklarımızdan ve yapacaklarımızdan bahsettik. Milletimize 17 yılımızı anlattık, 5 yılın karnesini verdik. Önümüzdeki dönemde milletimize hangi yatırımları yapacağımızı paylaştık.

"İstanbul'da miting yapmaya cesaret edemediler"

Biz bunları milletimizle paylaşırken muhalefetin neyle meşgul olduğunu siz de gördünüz. Nasıl oluyor da bir araya gelmeleri mümkün olmayan siyasi partiler bir araya geliyor. CHP, HDP bir araya geliyor fakat açıklayamıyor yalan yanlış konuşuyorlar. Biz milletimizle kucaklaşırken onlar Ankara'da hala rant kavgası veriyordu. İstanbul'da miting yapmaya cesaret edemediler. Gittikleri yerlerde şahsıma hakaret ettiler. Hiçbir şey bulamayınca Yeni Zelanda saldırısında olduğu gibi tüm müslümanlara hakaret ettiler.

"Yeni Zelanda Başbakanının gösterdiği empatiyi Bay Kemal gösteremedi"

51 kişinin şehit edildiği terör eylemi sonrasında "İslam dünyasından kaynaklanan terör" demek sadece neonazilerin ve Bay Kemal'in aklına geldi. Yeni Zelanda Başbakanının gösterdiği empatiyi, vicdanlı tavrı maalesef Bay Kemal gösteremedi. Bay Kemal'in ortaya koyduğu adayın da ondan farkının olmadığını göreceksiniz. Böyle bir genel başkanın adayı iyi olabilir mi?

"Seçimlerden sonra Ayasofya'yı aslına rücu ettiririz"

Burasının adı Konstantinapol olmayacak burasının adı İslambul. Ayasofya'ya hala ücretli olarak mı girilecek diye sordular. Hayır Ayasofya'ya girişi ücretsiz hale getirebiliriz. Sadece ücretsiz hale getirmek değil seçimlerden sonra Ayasofya'yı müze olmaktan çıkarıp Ayasofya'yı cami ismiyle müsemma haline getiririz. Seçimlerden sonra Ayasofya'yı aslına rücu ettiririz. Kudüs'ü kalkıp başkent ilan ediyor öyle mi, Golan'ı işgal ediyor öyle mi? Türkiye'den de bir cevap alacaksınız. İslam İşbirliği Teşkilatının dönem başkanı olarak bunlara bir cevap vermemiz gerekmiyor mu? Biz de şimdi bu cevabı, verdik, veriyoruz, vereceğiz. Onun için 31 Mart bir beka meselesidir bunu böyle bilin.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya'yı müze olmaktan çıkarıp cami ismi ile müsemma haline getiririz. Trump Kudüs'ü başkent ilan ediyor, Golan Tepelerini işgalci İsrail'e çekiyor öyle mi. Siz de Türkiye'den bir cevap alacaksınız tabi.https://t.co/s6oYO0bzBO pic.twitter.com/wM4MBwDmBr — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 26 Mart 2019

ABD'ye "Golan" tepkisi

Seçim var diye Netanyahu'yu Trump ABD'ye çağırıyor. Sen kimin arazisini İsrail'e veriyorsun. BM kararı var orası Suriye toprağı. Sen nasıl oluyor bunu İsrail'e peşkeş çekiyorsun. AB bunu kabul etmiyor, İslam İşbirliği Teşkilatı olarak bizler etmiyoruz, Rusya kabul etmiyor, Çin kabul etmiyor, BM Güvenlik Konseyi'nden böyle bir şey çıkarman mümkün değil. Ali kıran başkesen... Var mı böyle bir şey? Biz hangi dünyada yaşıyoruz? Biz bu meseleyi sonuna kadar takip edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump sen kimin arazisini kalkıp da orada hemen bir imza ile Netanyahu'ya veriyorsun. Böyle bir yetkin böyle bir hakkın yok.https://t.co/s6oYO0bzBO pic.twitter.com/StB01bL6Ee — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 26 Mart 2019

"Kürdistan arıyorsan Irak'ın kuzeyine git"

İstanbul'da 3 milyon Kürt kardeşimiz var, onların oyu da İmamoğlu'na gidecekmiş. Var mı böyle bir şey? Öyleyse Kürt kardeşlerimizle birlikte pazar günü bunlara bir Osmanlı tokadı yapıştırmamız lazım.

Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge yok. Ey Sezai (Temelli) eğer sen böyle bir bölge arıyorsan Irak'ın kuzeyinde var, defol oraya git.

"İstanbul'da büyükşehir belediye başkanlığı yapmak her babayiğidin karı değil"

Burası İstanbul, bir ilçe değil. İstanbul'da büyükşehir belediye başkanlığı yapmak her babayiğidin karı değil. Bu yüzden buraya Binali Yıldırım'ı layık gördüğümüz için buraya başkan adayı yaptık. Buraya gelecek olan bir belediye başkanıyla bizim İstanbul'u ayağa kaldırmamız lazım. İstanbul aşkımızın timsali, Trabzon bizim göz bebeğimizdir.

"Bizi bölemeyeceksiniz"

Terörist başının heykelini dikeceklermiş. Sırtını PYD-YPG-PKK'ya dayamış. Biz de sırtımızı milletimize ve halkımıza dayadık. Sizi Cudi'de inlerinizde vurduk, Gabar'da, Tendürek'te Kandil'de vurduk ve vurmaya devam edeceğiz. Bizi bölemeyeceksiniz.

"255 katrilyon İstanbul'a yatırım yaptık"

255 katrilyon İstanbul'a yatırım yaptık. Trabzon'a 30 katrilyon yatırım yaptık. 73 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 225 kilometreye çıkardık. Maçka tünelini tamamladık, zigana tünelini de bitiriyoruz. Trabzon'u raylı sistemle tanıştırım, Trabzon'u hızlı tren ağına ekleyeceğiz. Trabzon Havalimanı'nı büyüttük. Trabzon yıllardır hasretini çektiği Şenol Güneş Stadyumunu Trabzonlulara sunduk. Şehir Hastanesinin ihale süreci devam ediyor.

"İstanbul'un raylı sistem uzunluğunu 233 kilometreye yükseldik"

3 katlı büyük İstanbul tünelini gelcek yıllarda hayata geçireceğiz. İstanbul'un raylı sistem uzunluğunu Gebze- Halkalı banliyo hattı ile 233 kilometreye yükseldik. 4 milyon kardeşimiz bu hattı kullandı. İnşallah daha çok çalışacağız, daha güzel eserler meydana getireceğiz.

Kaynak: TRT Haber