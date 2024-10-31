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Kültür-Sanat
AA 31.10.2024 13:03

Sinema seyircisi sayısı 24 milyonu aştı

Türkiye'de bu yıl eylül ayı itibarıyla 14 milyon 394 bini yerli film izleyicisi olmak üzere 24 milyon 121 bin seyirci sayısına ulaşıldı.

Sinema seyircisi sayısı 24 milyonu aştı
[Fotoğraf: Getty]

Bu yılın ilk 9 ayında 133'ü yerli 303 film vizyona girdi. Eylül sonu itibarıyla yerli film izleyici sayısı 14 milyon 394 bin, toplam izleyici sayısı ise 24 milyon 121 bin olarak kayıtlara geçti.

Yerli filmlerden bu yılın ilk 9 ayında 1 milyar 784 milyon 960 bin lira, toplamda ise 3 milyar 393 milyon 264 bin lira hasılat elde edildi.

Geçen yıl 31 milyon 5 bin 844 seyirci sinemalarda ağırlanmış, yerli film seyirci sayısı da 13 milyon 716 bin 5 kişi olarak kayıtlara geçmişti.

Bu yılın aynı döneminde sinema sektörüne 235 milyon 316 bin lira destek sağlandı.

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