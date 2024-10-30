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Kültür-Sanat
AA 30.10.2024 10:44

Uçhisar Güvercinlik Vadisi geceleri de ziyarete açık olacak

Turizmin önemli noktalarından olan Kapadokya'nın Uçhisar'dan Göreme'ye uzanan Güvercinlik Vadisi tarihi ve doğal güzellikleriyle geceleri de misafirlerini ağırlayacak.

Uçhisar Güvercinlik Vadisi geceleri de ziyarete açık olacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Cumhuriyetimizin 101'inci yılında Kapadokya'nın ihtişamını zamansızlaştırıyoruz..." notuyla sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şunları kaydetti:

"Uçhisar'dan Göreme'ye uzanan Güvercinlik Vadisi, tarihi ve doğal güzellikleriyle artık geceleri de misafirlerini ağırlayacak. Cumhuriyetimizin ışığı ile gece müzeciliği uygulamamız kapsamında aydınlattığımız, efsanelere konu olan bu eşsiz güzelliğin görkemi hiç kararmaksızın hep parlayacak."

 

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