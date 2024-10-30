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Kültür-Sanat
Guardian 30.10.2024 06:55

Chopin'in bestesi 200 yıl sonra keşfedildi

Dünyaca ünlü Polonyalı besteci Frédéric Chopin'in neredeyse 200 yıl önce yazdığı vals, New York'taki Morgan Kütüphanesi ve Müzesi'ndeki bir depoda keşfedildi.

Chopin'in bestesi 200 yıl sonra keşfedildi

Küratör Robinson McClellan, 2024 yılının ilkbaharında Chopin’in kendi el yazısıyla adını yazdığı bir kağıdı fark etti.

McClellan, müzik notalarını ilk gördüğünde tanıyamadığını belirtti. Kağıdın fotoğrafını çekip evde çaldıktan sonra bile eserin Chopin’e ait olup olmadığından emin olamayan küratör, notaları hem Polonyalı besteci üzerine uzman bir akademisyene iletti hem de kağıdın ve mürekkebin test edilmesini sağladı. Yapılan incelemeler sonucunda eserin Chopin’e ait olduğuna dair kesin bir kanıya varıldı.

Chopin'in tarzıyla uyumlu

McClellan, el yazmasının kaleme alınış biçiminin de Chopin'in tarzına uygun olduğunu belirterek, "Bu sonuçtan artık tamamen eminiz" dedi. Ancak New York Times, klasik müzik tarihinde sahte keşiflerin sıkça yaşandığını hatırlatarak bu buluşa şüpheyle yaklaşanların da olduğunu belirtti.

Kayıp eserler nadir bulunuyor

1849’da, 39 yaşında hayatını kaybeden Chopin’in bugüne kadar 250 civarında eseri biliniyor ve yeni bir eserin keşfi oldukça nadir bir olay olarak görülüyor. Müze, Chopin'in bu eseri muhtemelen 20'li yaşlarının başında yazdığını tahmin ediyor.

Dünyaca ünlü Çinli piyanist Lang Lang, Chopin'in yeni keşfedilen eserini değerlendirerek, eserin “çarpıcı karanlığı pozitif bir şeye dönüştürdüğünü” ifade etti. Chopin’in bu kayıp eseri, klasik müzik dünyasında büyük ilgi uyandırmış durumda.

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