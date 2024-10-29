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Kültür-Sanat
AA 29.10.2024 11:24

Mersin'de "Çanakkale Savaş Malzemeleri Müzesi" açıldı

Mersin'in Silifke ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla "Çanakkale Savaş Malzemeleri Müzesi"nin açılışı gerçekleştirildi. Müze, 6 Kasım'a kadar gezilebilecek.

Mersin'de "Çanakkale Savaş Malzemeleri Müzesi" açıldı

Türkiye Şehitlikleri İmar Vakfı ve Çanakkale Savaşları Enstitüsünün tarafından Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ek Hizmet binasındaki müzenin açılışına Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner ve ilçe protokolü katıldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Türkiye Şehitlikleri İmar Vakfı Görevlisi Ali Murat Kalegil, açılışta, müzede sergilenen 73 çeşit 1090 savaş malzemesini hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Kalegil, Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yılında Silifke'de olmaktan mutluluk duyduğunu kaydetti.

Silifke'nin kendileri için kıymetli olduğuna değinen Kalegil, "Silifke, Birinci Dünya Savaşı'nda 447 şehit vermiş, bunun 238'i sadece Çanakkale Cephesinde şehit vermiş çok kıymetli ilçelerimizden bir tanesi. Buradaki o şehitlerin torunlarına 73 çeşit 1090 savaş malzemesiyle aslında o dönemi hatırlatmak, anımsatmak, şehit ve gazilerini hatırlatmak adına bölgede bulunuyoruz" diye konuştu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Müzeyi gezen öğrencilerden Nehir Erkal da müzeyi gezerken çok duygulandığını kaydetti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Müze, 6 Kasım'a kadar gezilebilecek.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Çanakkale Mersin Müze
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