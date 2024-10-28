Korykos Antik Kenti'nde 700 yıllık tuvalet bulundu

Deniz kıyısında yer alan antik kentte, Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğündeki "Geleceğe Miras" projesiyle desteklenen 3. dönem kazısı devam ediyor.

Mersin Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şener Yıldırım başkanlığındaki 15 kişilik ekip tarafından yürütülen çalışmalar, "dış kale" olarak adlandırılan alanda yoğunlaştı.

Önceki kazılarda kilise kalıntılarına ulaşılan antik kentte, surların içerisinde 700 yıllık olduğu değerlendirilen tuvalet bulundu.

Kazı başkanı Yıldırım, gazetecilere, konut ve yaşam birimlerinin açığa çıkarılması için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Korykos'un tarihinin Helenistik Dönem'e uzandığını belirten Yıldırım, "Sonrasında Roma ve Bizans dönemlerinde varlığını sürdürmüş. Arap istilalarının başlamasıyla savunma yapısı yoğunluğu görülüyor. Antik kaynaklarda 8. yüzyıl içerisinde burada bir kalenin inşasının söz konusu olduğu aktarılıyor. Devam eden süreçte kale biraz harap olmuş" dedi.

Yıldırım, bölgedeki yaşam izlerini araştırdıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Devam eden çalışmalarda konut sayısının çoğalmasıyla gelecek yıllarda nüfus tahmini yapacağız. Yaşam birimlerin dışında surlarla ilgili çalışmalarımız da var. Bu yıl sur dibinde bir mekan açığa çıkardık ve ilginç şekilde tuvalet olduğunu gördük. Surun hemen üzerine inşa edilmiş bir Orta Çağ tuvaleti. Antik kentin kuruluşu yaklaşık 2 bin 200 yıllık geçmişe sahip. Kalenin ilk yapım evresi ise 1000 yıllık."