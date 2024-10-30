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Kültür-Sanat
AA 30.10.2024 12:16

Garibin Tepe'de bulunan heykelin sırrı çözülecek

Van'ın Tuşba ilçesinde önceki yıl kurtarma kazısı yapılan alanda yürütülen arkeolojik kazılarda, Urartular dönemine ait bazalt taşından yapılan yaklaşık bir ton ağırlığında heykel ortaya çıkarıldı.

Garibin Tepe'de bulunan heykelin sırrı çözülecek

Kent merkezine 30, Ayanis Kalesi'ne ise 3 kilometre mesafedeki Garibin Tepe'de önceki yıl kurtarma kazısı sırasında tespit edilen tarihi alandaki kazı çalışmaları sürüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle Van Müzesi başkanlığında Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Işıklı'nın bilimsel danışmanlığında yürütülen kazı, bu yıl tepenin güney kısmında yoğunlaştırıldı.

Daha önce anıtsal yapı grubunun gün yüzüne çıkarıldığı alanda kazı yapan akademisyenler, 2 metre uzunluğunda ve 1 metre genişliğinde bazalt taştan yapılan bir heykelle karşılaştı.

Garibin Tepe'de bulunan heykelin sırrı çözülecek

Boyun bölgesi kırık olan ve anıtsal olduğu değerlendirilen yaklaşık bir ton ağırlığındaki heykel, restore edilmek üzere Van Müzesi'ne taşındı.

Ankara'dan gelecek ekibin yapacağı detaylı incelemenin ardından bazalt heykelin sırrının çözülmesi bekleniyor.

Garibin Tepe'de bulunan heykelin sırrı çözülecek

"Urartu'nun plastik sanatına dair çok çarpıcı bir örnek"

Prof. Dr. Işıklı, alanda yürütülen kazılarda arkeolojik olarak çok çarpıcı ve dikkat çekici buluntuların ortaya çıktığını söyledi.

Bu yıl, tepenin güney bölümünde çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Işıklı, alanda 1995'te yapılan kurtarma kazısı sırasında aslan heykelinin bulunduğunu anımsattı.

Urartu arkeolojisinde en az bilgi sahibi oldukları alanlardan birinin heykel ürünleri olduğunu ifade eden Işıklı, "Urartularda plastik sanatlar yani heykel ürünleriyle ilgili çok sınırlı eser var. Birkaç örnek üzerinden konuşuyoruz. Metal olsun, taş olsun heykel sanatı konusunda elimizde çok veri yok. Bu anlamda kazı yürütülen bölgede daha önce aslan heykeline ait obje parçaları bulunmuştu. Bu seneki kazılarda ise bizi çok şaşırtan bir buluntuyla karşılaştık. Bazalttan işlenmiş ve Urartu'nun plastik sanatına dair çok çarpıcı bir örnek ele geçti" dedi.

Garibin Tepe'de bulunan heykelin sırrı çözülecek

"Çok heyecanlıyız"

Heykelin ne anlama geldiği ve neye benzediğine ilişkin soruların müzedeki detaylı çalışmanın ardından cevap bulacağını belirten Işıklı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Masif blok halinde işlenmiş bir heykel ile karşı karşıyayız. Ne olduğu konusunda şu an net bir şey söyleyemiyoruz. Çünkü çok stilize işlenmiş, yaklaşık 2 metre uzunluğunda ve 1 metre genişliğinde anıtsal bir heykel. Heykeli Van Müzesi'ne taşıyoruz.

Orada gerekli ön çalışmalar, müdahaleler yapılacak. Restore edildikten sonra hakkında bilgi sahibi olabileceğiz. Urartu'nun çok az ünik eserle temsil edildiği bir alanda ve çok çarpıcı bir buluntu."

Garibin Tepe'nin bu nedenle heyecan verici bir yer olduğunu vurgulayan Işıklı, "Böyle anıtsal, üç boyutlu bir heykel ilk kez karşımıza çıkıyor. Çok heyecanlıyız, ön çalışmaları yapıldıktan sonra hakkında daha detaylı bilgi sahibi olacağımızı umuyoruz. Ayak kısmı işlenmiş, baş kısmı daha stilize olarak verilen, gövdesi kare prizma şeklinde olan, baş kısmı ve yüz hatları beli olmayan bir figüre benziyor.

Anıtsal bir figüre benziyor. Tanrısal ya da krali bir figür mü, çözmek çok zor. Hatta postmodern bir heykel gibi düşündük. Bu açıdan enteresan ve bizi çok heyecanlandırdı. Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz" ifadelerini kullandı.

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