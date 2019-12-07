Çanakkale Savaşları'nın ardından köyüne dönen, ormancılık ve kömürcülükle uğraşan Seyit Ali, Hacı Osman Ağa'ya ait zeytin yağı fabrikasında çalıştıktan sonra "Çabuk" soyadını aldı.

1 Aralık 1939'da hayatını kaybeden Seyit Onbaşı'nın naaşı, doğduğu ve sonradan Kocaseyit ismi verilen köyüne defnedildi.

[Fotoğraf: AA]

2006 yılında Seyit Onbaşı'nın mezarının karşısına yapılan Koca Seyit Anıtı'nı, yıl içinde yaklaşık 20 bin kişi ziyaret ediyor.

Anıta gelen vatandaşlar buradaki müzeyi, Seyit Onbaşı ve Atatürk'ün heykellerini görme fırsatı buluyor.

[Fotoğraf: AA]

Belirli zamanlarda Seyit Onbaşı'nın anıt mezarının bulunduğu Kocaseyit Mahallesi'ne turlar da düzenleniyor.

Çanakkale'den getirilen eşyalar bu müzede

Çanakkale kahramanlarından Seyit Çabuk'un üçüncü kuşak torunu Muhammet Yıkar, dedesinin anıtında Çanakkale Savaşı'ndan resimlerin sergilendiğini belirterek, "Müzede Çanakkale'den getirilen tarihi eşyalar, 9 camekan içinde sergileniyor. Bir tören alanı ve heykeli var. 2006'dan bu yana burada bir anıtı ve müzesi var" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Ziyaretçilerin ilgisinin yoğun olduğunu ifade eden Yıkar, şöyle konuştu:

"Ziyaretçi sayısı, yılda yaklaşık 20 bini buluyor. Türkiye'nin her yerinden geliyorlar. Gelenler, 'Kocaseyit'in böyle bir anıtı ve mezarı olduğunu bilmiyorduk' diyorlar. Gelen ziyaretçilerimiz Kocaseyit'i Çanakkale'de öldü biliyorlarmış ama 'orada değil, köyünde' diye rehberlerden duyan buraya daha çok gelmeye başladı."

Kaynak: AA