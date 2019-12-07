6'ncı Uluslararası İstanbul Sessiz Sinema Günleri başladı. Muhsin Ertuğrul'un sessiz yapımı 92 yıl sonra izleyiciyle buluştu.

Perdede Muhsin Ertuğrul'un sessiz sineması Tamilla, piyanoda Ayşe Tütüncü, klarnette Miray Eslek bulunuyor.

Sessiz Sinema Günleri, sinemanın ilk günlerine ait 17 özel yapımı İstanbul'a getirdi.

Diyalogları olmayan filmlere arşivlerden ulaşmak ve restore edip izleyiciye sunmak büyük emek gerektiriyor. Bu amaçla yol çıkan festival, 17 sessiz filmi "Bilinmeyen" temasıyla bu sene seyirciyle sunuyor.

Aralarında Aya Yolculuk, Kayıp Dünya, Canavarlar Galerisi gibi sinema tarihine damga vurmuş yapıtlar da var.

O döneminin tarihine ışık tutan festival, 9 Aralık'a kadar seyirciyle buluşacak.

Kaynak: TRT Haber