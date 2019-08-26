3 yıl önce bitti ama izleyici Seksenler dizisini hiç unutmadı. Dizi, TRT 1 ekranlarında yeniden izleyici ile buluşuyor.

6 sezon boyunca ekranlara damga vuran seksenler dizisi, yeni bölümlerle ekrana dönüyor. Dizinin oyuncuları çekim için İstanbul'da bir araya geldi.

"Seyirci çok istedi Seksenler'i"

Dizinin yapımcısı Birol Güven, birçok dizi yaptığını ancak Seksenler'deki gibi geri dönüşün hiçbir dizisinde olmadığını söyledi.

"Seyirci çok istedi Seksenler'i. TRT yönetimi de tekrar yapmaya karar verdi. Biz dünden hazırdık."

Oyuncu Rasim Öztekin ise, 3 yıl aradan sonra kadronun aşağı yukarı aynı olduğunu anlatarak, "Ama yeni arkadaşlar olacak. Kaldığımız yerden devam ederek yeni bir Seksenler olacak. Sanıyorum seyirciyle buluşmamız oldukça hoş olacak" dedi.

Yeni sezonun en son izleyiciyle buluşan sezonun biraz üstünde olacağını söyleyen Oyuncu Şoray Uzun da dizide yeni tatlar olduğunu belirtti.

Seksenler dizisinin, Ekim ayından itibaren TRT 1'de yayımlanması bekleniyor.

Haber. Esra Sayın