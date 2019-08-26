Ecdat yadigarı eserleri geleceğe taşımayı amaçlayan İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, 2009'dan bu yana Süleymaniye, Nusretiye, Fatih, Şehzadebaşı, Pertevniyal Valide Sultan gibi Selatin camilerinin de aralarında olduğu 101 tarihi yapının restorasyon çalışmasını tamamladı.

Sultanahmet Camii, Beyazıt Camii, Eminönü Yeni Cami, Teşvikiye Camii ve Mercan Ağa Camii'nin de aralarında bulunduğu 34 eserin restorasyonu devam ediyor.

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü Mürsel Sarı, son 10 yılda 222 çalışma yaptıklarını belirterek şunları söyledi:

"Bunların toplam bedeli 509 milyon lira civarında. Şu anda da yine İstanbul ve Tekirdağ'da 63 uygulama ve restorasyon işi yürütüyoruz. Bunların da sözleşme bedelleri 300 milyon lira civarındadır."

Kaynak: AA