Kapuz Kanyonu, Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde iki dağın arasında bulunuyor. Çok fazla kişinin bilmediği, gidenlerin ise "doğa harikası" olarak nitelendirdiği kanyon, el değmemiş doğal güzelliğiyle görenleri kendisine hayran bırakıyor.

Yöre halkı dışında fazla kişinin varlığından haberdar olmadığı kanyon, özellikle hafta sonları az da olsa ziyaretçilerini ağırlıyor. Kanyonda piknik yapanlar, serinlemek için kendilerini turkuaz renkli berrak suya bırakırken, bazı ziyaretçiler ise kanolarla gezmeyi tercih ediyor.

"Antalya'nın keşfedilmemiş gizli cenneti"

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Kapuz Kanyonu'nun Antalya'nın keşfedilmemiş gizli cenneti olduğunu söyledi.

Kapuz'u turizme kazandırmak için çalışma yaptıklarını belirten Esen, "Kapuz Kanyonu işlenmeyi, korunmayı ve turizme kazandırılmayı bekliyor. Hemen yanı başımızdaki bu kanyonu hep beraber değerlendireceğiz. Benzerlerindeki hataları yapmadan, benzerlerinden daha verimli şekilde turizme kazandıracağız" dedi.

Kaynak: AA