Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda ziyaretçi sayısı 5 ayda 103 bini aştı

Uluslararası Cittaslow İcra Kurulunca 2019 yılında "Sakin Şehir" olarak kabul edilen Ahlat'ta 210 dönümlük alana kurulu Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda hava sıcaklıklarının yükselmesiyle turizm hareketliliği arttı.

Dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlıklarından biri olan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan tarihi mezarlığa, yıl başından bu yana yurdun dört bir yanından ve yurt dışından 103 bini aşkın ziyaretçi geldi.

Anadolu'nun "Orhun Abideleri" olarak da nitelendirilen tarihi mekana gelen ziyaretçiler hem üzerlerindeki kabartmalar, motifler, işlemeler ve kitabelerle sanat eseri niteliği taşıyan mezar taşlarını inceledi hem de bölgenin tarihi hakkında bilgi aldı.

"Mezarlık, Bitlis turizmi açısından çok önemli bir yer"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Fuat Eker, geçen yılın ilk 5 aylık döneminde Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı 40 bin kişinin ziyaret ettiğini, bu yılın aynı döneminde daha çok ziyaretçiye ulaşıldığını söyledi.

Bitlis'in turizm açısından önemli bir destinasyon olduğunu vurgulayan Eker, "Kentin en önemli mekanlarından biri olan Selçuklu Meydan Mezarlığı'na geçen yıl 190 binin üzerinde ziyaretçi geldi. Bu yılın ilk 5 ayında ise ziyaretçi sayımız 103 bini aşmış durumda." dedi.

Kentte kışın uzun sürdüğünü, kar örtüsünün kalkmasıyla turizmdeki hareketliliğin arttığını anlatan Eker, şöyle konuştu:

"Selçuklu Meydan Mezarlığı, Bitlis turizmi açısından çok önemli bir yer. Geçen yıl 190 bin olan ziyaretçi sayımızın çok üstünde ziyaretçi alacağımızı tahmin ediyoruz. Haziran, temmuz ve ağustos aylarında ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. Ağustosta Malazgirt Zaferi kutlamalarından dolayı buraya ziyaretçi akını oluyor. Ziyaretçilerin rahat edebilmesi için mezarlıkta 18 bin metrekare peyzaj ve yürüyüş yolları yapıldı. Mezarlık hem UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alması hem de ziyaret edilen yerlerin başında gelmesi açasından önemli bir yer."

Ahlat Doğa ve Kültürel Mirası Yaşatma Derneği Başkanı Samet Adıyaman da Ahlat'ın turizmde ilerlemeye devam ettiğini belirtti.

İlçedeki tarihi mekanlara turistlerin akın ettiğini dile getiren Adıyaman, "Ahlat'ta bu yıl daha fazla ziyaretçi bekliyoruz. Sakin Şehir Ahlat, her yıl turist sayısını artırıyor. Selçuklu Meydan Mezarlığı, Harabeşehir, Kayı Mezarlığı ve kanyonlarımız ilgi odağı olmaya devam ediyor." dedi.

İstanbul'dan gelen ziyaretçilerden Özgür Özel, Ahlat'ın tarihte çok önemli bir yerleşim yeri olduğunu ifade etti.

Mezarlık ziyaretinde kendisini geçmişe gitmiş gibi hissettiğini anlatan Özel, "Ahlat, turistik açıdan gelişen bir yer. 10 yıl önce geldiğimde buralar kötü durumdaydı. Yürüyüş parkuru yoktu, mezarlar bu kadar bakımlı değildi. Şu anda çok iyi durumda. Kültür ve Turizm Bakanlığına teşekkür ediyorum. İyi yatırım yapmışlar. Yıllar içinde bu yatırımlar çoğalacak ve burası daha çok turist çekecektir. Türklerin ilk yaşayışı hakkında fikir sahibi olmak isteyenler burayı ziyaret edebilirler." diye konuştu.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden gelen Mahmut Kılıç da ilk kez gördüğü Selçuklu Meydan Mezarlığı'nın çok güzel bir yer olduğunu söyledi.