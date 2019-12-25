TRT Çocuk'un ilgiyle izlenen çizgi dizisi "Rafadan Tayfa 2 Göbeklitepe" animasyon filmi ile buluşuyor.

Merakla beklenen animasyon filminin ilk galası düzenlendi. Gala Göbeklitepe'nin olduğu Şanlıurfa'da gerçekleşti.

"Tüm Türkiye 27 Aralık'a kilitlendi"

Yapımcı ve yönetmen İsmail Fidan, çocukların heyecanını görmenin çok güzel olduğunu belirterek, "Tüm Türkiye gerçekten 27 Aralık'a kilitlendi ve gün sayıyor" dedi.

Galaya katılım oldukça yüksek düzeydeydi. Meraklıları da özellikle çocuklardı. Film, çocuklardan tam not aldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "Ben TRT'ye teşekkür ediyorum. Gerçekten TRT uzun yıllardır çok farklı yapımlar ortaya koyuyor, bugün çocuklarımızın kuyruğa girdiğini gördüm. İnanıyorum ki bu film uzun süre vizyonda kalacaktır." diye konuştu.

Filmde; Göbeklitepe'nin tarihi, eğlenceli bir macerayla anlatılıyor.

Tüm kesime hitap eden "Rafadan Tayfa 2 Göbeklitepe" filmi 27 Aralık'ta sinemalarda gösterime girecek.

Kaynak: TRT Haber