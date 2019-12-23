Bu yıl ikincisi düzenlenen "İstanbul Uluslararası Halk Müzikleri Festivali", Beyoğlu Grand Pera'da başladı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle, Beyoğlu Belediyesi ile Sanat Hayattır Derneği tarafından düzenlenen festivalin açılışında Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu sevenleriyle bir araya geldi.

Yaklaşık bir saat sahnede kalan ikili aralarında "Beni Hor Görme Gardaşım", "Zahit Bizi Tan Eyleme", "Seher Yeli", "Minnet Eylemem" ve "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz"ın da aralarında bulunduğu birçok parça seslendirdi.

Açılışta ayrıca geleneksel Balkan müziğinin önemli temsilcilerinden biri olarak gösterilen ve festivale Saraybosna'dan konuk olan Divanhana Grubu sahne aldı.

Saraybosna Müzik Akademisi'nden bir grup genç öğrenci tarafından 2009'da kurulan grubun solisti Shejla Grgic'e orkestrada, İrfan Tahirovic, Azur Imamovic, Neven Tunjic, Nedzad Musovic ve Rifet Camdzic eşlik etti.

Konser boyunca Bosna-Hersek'in kentsel geleneksel müziğini dinleyicilerin beğenisine sunan grup, aynı zamanda Sevdalinka şarkıları seslendirdi.

Festivalin müzikal içeriğini hazırlayan Yavuz Bingöl Sanat Merkezinin kurucusu sanatçı Yavuz Bingöl, konser öncesinde davetlilere yönelik yaptığı konuşmada, bu yılki festivali kadına yönelik şiddete karşı bir farkındalık oluşturması amacıyla, kadınlara ithaf ettiklerini söyledi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da festivalde emeği geçen herkese teşekkür ederek, festivallerin Türk kültürünü tüm dünyaya tanıtmak adına güzel bir fırsat olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Konsere, Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış ve eşi ile Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli de katıldı.

Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi kampüslerinde de devam eden festival, yarın Grand Pera'da, Azerbaycan'dan Alim Qasimov ve Yavuz Bingöl konserleriyle sona erecek.

Kaynak: AA