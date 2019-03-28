2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesinden dolayı çok daha fazla kişiyi konuk etmesi öngörülen kentte yaşanan konaklama sorunu, atıl durumunda olan ve daha önce hastane veya kamu kurumu olarak kullanılan binaların restore edilip otele dönüştürülmesiyle çözülecek.

Şanlıurfa Turizmi Geliştirme AŞ Genel Müdürü Mehmet Uncu, "Göbeklitepe Yılı" dolayısıyla kentte yoğun bir turizm hareketliğinin yaşandığını söyledi.

Kentte turizmin süreklilik kazanması için birçok kurum ve kuruluşun farklı çalışmalar yürüttüğünü belirten Uncu, kentte konaklamayla ilgili imkanların kısıtlı oluğunu anlatarak, şöyle konuştu:

"2017 yılında Şanlıurfa'da geceleme sayısı 800 bin civarında gerçekleşti. Geçen yıl 1 milyonun üzerinde bir sayıyı yakaladık. Daha fazla potansiyelimiz varken, konaklama imkanlarımız çok az olduğu için sorun yaşıyoruz. Göbeklitepe Yılı'yla birlikte bu yılki hedeflerimizi aşmak için de turizmi sezonluk değil de bütün yıla yaymamız gerekmektedir. Bizler geçen yılki hedefimizin çok çok üstünde turisti ağırlayabiliriz, fakat en büyük sorunumuz konaklama sıkıntısı. Bu sorunun çözümü konusunda koordineli bir çalışma yürütüyoruz.

Çalışma kapsamında turizm yatırımı olabilecek atıl durumdaki binaları ve turizm yatırımı olarak başlayıp faaliyette olmayan yapıları birkaç ay içinde tamamlayıp, Şanlıurfa için 2019 yılı içerisindeki konaklama sayısına ilave bin kapasite sağlamayı planlıyoruz. Tanıtım faaliyetlerini yıllara yayıyoruz. Bu yıl iyi bir yurt içi ve yurt dışı tanıtımıyla birlikte 2-3 yıl içinde büyük kazançlar sağlayacağına inanıyorum."

"Bölgeye turistlerin gelmesi için farklı çalışmalar yapılıyor"

Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Müslüm Çoban da turizm konusunda 2019 yılının sadece Şanlıurfa için değil tüm bölge için hareketli geçeceğini ifade etti.

Bölgeye gelen turistlerin konaklama sorunu yaşamaması için çeşitli çalışmalar yürütüldüğünü hatırlatan Çoban, "Bu yıl, Şanlıurfa ve Mezopotamya için dolu dolu geçecek bir yıl olarak geçiyor. Bölgeye turistlerin gelmesi için farklı çalışmalar yapılıyor. Kalkınma ajansımızın çağrısı üzerine Şanlıurfa'da bulunan atıl durumda ve boş bekleyen binalar veya özel sektörün daha önce kullandığı binalar çok kısa bir zamanda küçük dokunuşlarla misafirlerin konaklayabileceği mekanlara dönüştürülecek. Böylece misafirlerimiz en az bir gece de olsa kentimizde konaklama imkanı bulacak" dedi.

Kaynak: AA