Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, önce sinagog olarak inşa edilen, daha sonra kiliseye, ardından camiye dönüştürülen Ulu Cami, tarihi geçmişi ve mimari yapısıyla kentin en çok ilgi gören tarihi mekanlarının başında geliyor.

Kentin tarihi ve kültürel değerlerini ön plana çıkarmaya çalışan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Şanlıurfa´nın en özel simgelerinden Ulu Cami için ışıklandırma sistemi kurdu.

Özel ışıklandırma sistemi sayesinde cami ve özellikle minaresi, şehrin silüetine farklı bir renk katarak görenleri adeta büyülüyor.

Şehrin ilk ve tek saat kulesi olma özelliğini taşıyan caminin minaresine ise dev Türk bayrağı asıldı.