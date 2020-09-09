Taş işlemeli evler, Arnavut kaldırımlı dar sokaklar ve ilgi çeken bir mimari…

Güneydoğu'yu keşfe çıkanların ilk duraklarından biri de Halfeti. İlçe, günümüze taşıdığı tarihi değerleriyle bilgi veriyor, coğrafyasıyla eşsiz güzellik sunuyor.

Bozkırın ortasında olmasına rağmen Birecik Baraj Gölü sayesinde sahil kenti görünümüne sahip ilçe, Şanlıurfa’nın da en çok ziyaret edilen yerlerinden...

Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesince 2013 yılında "sakin şehir" ağına dahil edilen Halfeti, özellikle son yıllarda yapılan çalışmalar sayesinde binlerce turisti ağırlıyor.

Batık şehir, tekne turlarıyla keşfediliyor

Bir dönem bölgede yaşanan olumsuzluklar nedeniyle turizmin sekteye uğradığı ilçeye gelen ziyaretçiler, büyük bölümü sular altında kalan batık kenti, tekne turuyla geziyor.

Halfeti'de tekne turlarına katılanların uğrak noktalarından biri de büyük bölümü sular altında kalan Savaşan Köyü. Köy, bölgeyi ziyaret eden turistlerin en fazla ilgi gösterdiği yerlerden.

Misafirler, tur sırasında birçok medeniyete ev sahipliği yapan Rumkale'yi de görme fırsatı buluyor.

2019'da 1 milyon turist ağırladı

2019 yılında Halfeti'yi yaklaşık 1 milyon yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Bu yıl ise pandemi sebebiyle turist sayısında azalma yaşanıyor.

Haber: Anıl Yağcı

Kamera: Emre Veli