Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümünün kutlandığı Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nın bitişiğindeki araziye Tarım ve Orman Bakanlığı'nca, Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Sultan Alparsan'ın silüeti kazılmıştı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez, Muş'un Malazgirt ilçesinde 121 dönüm araziye traktör sürümüyle çizilen Sultan Alparslan'ın silüeti hakkında bilgi verdi.

Sultan Alparslan'ın silüetinin Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin fikriyle yapıldığını belirten Üzmez, şunları söyledi:

"Önce Sultan Alparslan’ın bir ressama resmini çizdirdik. Bu resimden sonra vektörel olarak koordinatlandırma yaptık. Bunu oradaki tarlaya uyarladık ve bu uyarlamaları bir yazılıma attık. Yazılım traktöre dikte edebiliyor. Traktöre monte edilmiş bir bilgisayarla araziye çıktık. 12 teknik elemanımız çalıştı."

Silüetin 450 metre uzunluğunda, 275 metre eninde olduğuna işaret eden Üzmez, "Guinness Rekorlar Kitabı'na müracaat ettik. Ekipleri geldi, çalışmalarını yaptı. Müracaat süreci devam ediyor" dedi.