Haber Giriş: Kaynak: AA
Oyuncu Halil Kumova hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Halil Kumova, bir film çekimi için bulunduğu Malatya'da rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Yeşilyurt ilçesinde çekimleri süren "Zalo" adlı sinema filminin oyuncularından 64 yaşındaki Halil Kumova, sette rahatsızlandı.
Görevliler tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kumova, kurtarılamadı.
Etiketler: halil kumovaSon Güncelleme: 9 Eylül 2020 Çarşamba 23:38
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