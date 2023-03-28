Cenazeye Engür’ün ailesinin yanı sıra Cengiz Bozkurt, Ali Atay, Serkan Keskin gibi çok sayıda sanatçı katıldı. 77 yaşındaki Türk tiyatro ve sinema sanatçısı Köksal Engür, böbrek rahatsızlığı sebebiyle geçtiğimiz gün gece saatlerinde hayatını kaybetti.

Cenazeye katılan Cengiz Bozkurt, “Türkiye çok önemli bir sanatçısını kaybetti. Son görevimizi yapmak için buradayız. Kendisi örnek olan yol gösteren bir meslek büyüğümüzdü. Kendisiyle birçok projede yer aldık. Hep güzel anacağız onu" dedi.

Köksal Engür kimdir?

Köksal Engür, 1946'da Kars'ta dünyaya geldi. Sanatçı, henüz 10 yaşındayken TRT Ankara Radyosu "Çocuk Saati" programında kısa radyo tiyatrolarıyla mesleğe başladı.

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Engür, sanat yaşamında Ankara Halkevi, Sahne 9, Ankara Deneme Sahnesi, Çağdaş Sahne, Hodri Meydan Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu, Küçük Sahne gibi özel tiyatrolarda ve Bakırköy Belediye Tiyatrosu ile Devlet Opera ve Balesi yapımlarında çeşitli roller aldı.

Afife Tiyatro Ödülleri'nde 1999'da "Yılın En İyi Erkek Oyuncusu", 2002'de ise "Yılın En Başarılı Müzikal ya da Komedi Erkek Oyuncusu" seçilen sanatçı, 2005'te 16. Ankara Film Festivali'nde "Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülünü aldı.