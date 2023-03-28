Kırıkkale’de yaşayan 67 yaşındaki Ahmet Vanlıoğlu, ilkokul yıllarında çırak olarak başladığı saat tamirciliğini 3 metrekarelik dükkanında yıllardır sürdürüyor.

Kırıkkale şehir merkezinde bulunan iş yerinde yaşına aldırış etmeden yarım asırdır saatlere hayat veren Vanlıoğlu, nostaljik dükkanında ölene kadar mesleğini sürdürmek istediğini söyledi.

“Dükkanım küçük ama gönlü büyük”

Vanlıoğlu 80'li yıllardan beri dükkan konseptinde bir değişiklik yapmamış...

“1980 yılından bu yana aynı dükkanımda çalışıyorum. Dükkanımın konseptinde hiçbir değişiklik yapmadım. İlk açtığımda nasılsa şimdi de öyle. Kırıkkale’de mekanik saati olan herkes beni bulur. Dükkanımdaki malzemeler 80’li yıllarından kalma. Bu durum benim hoşuma gidiyor. Elim ayağım tuttuğu sürece bu mesleği sürdüreceğim”