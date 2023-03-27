Tahta kapısı kırılıp, yağmalanan tarihi hamamın duvarlarına sprey boyalar ile isim yazılıp, zarar verildiği de görüldü.

Saruhanoğulları Beyliği döneminde fethedilen Manisa'da Saruhan Bey'in oğlu İshak Çelebi'nin Ulu Cami ile birlikte 657 yıl önce yaptırdığı, halk arasında 'Çukur Hamamı' olarak da bilinen İshakpaşa Hamamı, 2006'da Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce restore edildi. Restorasyon ile ilk görünümüne kavuşan tarihi hamam, bakımsızlık nedeniyle kısa sürede zarar gördü.

Tahta kapısı kırıldı yazılar yazıldı

Covid-19 pandemisi nedeniyle kapalı tutulan tarihi hamam, son olarak kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildi.

Tahta kapısı kırılarak içeri girilen hamamın içindekiler yağmalandı. İçerisindeki içki içildiği iddia edilen tarihi hamamın duvarlarına sprey boyalar ile isim yazılıp, zarar verildiği de görüldü.

3'üncü kez restore edilecek

Tarihi hamama daha fazla zarar verilmemesi için kapısına demir korkuluk ile kaynak yapıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Vakıflar İzmir Bölge Müdürlüğü'nce imzalanan iş birliği protokolü kapsamında hamam 3'üncü kez restore edilecek.

"Koruma altında olması lazım"

Mahalle sakinlerinden Hüsamettin Edepali, "Burası, kısa bir süre önce restore edildi ve çok da güzel oldu. Bu tür yapıların restore edilmesinin ardından korunması çok önemli. Buranın bu halde olduğunu görünce insan üzülüyor. Bu, bir milli değerdir. İçerisine yazılar yazmışlar. Korumalıyız" dedi.

İshakçelebi Mahalle Muhtarı Bayram Gök de "Tarihi hamama sahip çıkmamız gerekir. Tekrar restore edildikten sonra buranın ihale ile korunması amacıyla bir işletmeye verilmesi lazım diye düşünüyorum. Bu üçüncü restorasyonu olacak. Restore olduktan sonra koruma altında olması lazım. Yazık. Sahipsizlikten bu hale geldi" diye konuştu.