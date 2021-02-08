Hüner Coşkuner için öğle vakti Şakirin Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Camiye, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Nalan Altınörs, Safiye Soyman, Gül Erda'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi geldi.

Hüner Coşkuner'in cenazesi, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"Sahnesine çıkar bir dev olurdu"

Deniz Coşkuner, kardeşinin çok mütevazı bir hayat sürdüğüne dikkati çekti:

"Hiçbir zaman paraya, şöhrete ilgi duymazdı. Sahnesini aldıktan sonra evine giderdi. Gece hayatı yoktu, alkolü ve sigarayı sevmezdi. Giyimine çok dikkat ederdi. Sahnesine çıkar, bir dev olurdu, sahnesinden sonra eşofmanlarını giyer, evine giderdi."

"Yoğun bakımda şarkılar söylüyordu"

Sanatçının ikiz kardeşi Saliha Yavaş ise sevenlerine başsağlığı dileyerek, Hüner Coşkuner'in 10 aylık bir tedavi süreci geçirdiğini söyledi:

"Her şeye hazırlıklıydı. 'Hayatımı güzel yaşadım, istediğim her şeyi gerçekleşti. Ölümden asla korkmuyorum, ölürsem beni ablamın yanına gömün' dedi. Çok acı veren bir süreçti ama ben ona hep pozitif enerji vermeye mecburdum. İnanın bana ölümünden 2 gün önceye kadar yoğun bakımda bana şarkılar söylüyordu."

Sosyal sorumluluk projelerinde de yer alan Hüner Coşkuner, Lösemili Çocuklar Vakfı başta olmak üzere Bedensel Engelliler ve Dünya Şizofreni Derneği'nde gönüllü olarak çalıştı.

