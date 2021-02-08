Karabük'teki Hadrianaupolis Antik Kenti'nde ortaya çıkarılan mozaikler dolayısıyla Karadeniz'in Zeugması olarak adlandırılan antik kentte bu yıl, at, fil, panter, geyik ve sanat tarihinde görülen "grifon" gibi birçok hayvanın tasvir edildiği mozaiklerde restorasyon çalışması başlatıldı.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde Geç Kalkolitik, Roma ve Erken Bizans dönemlerinde yerleşim yeri olarak kullanıldığı tahmin edilen Hadrianaupolis Antik Kenti'nde kilise tabanlarındaki tesseralar restorasyon çalışmalarıyla onarılacak.

B kilisesi olarak adlandırılan kilisede başlayan restore çalışmasında binlerce tessera onarılacak.

“Hadrianaupolis'i insanlığın hizmetine sunacağız"

Doç. Dr. Ersin Çelikbaş daha önce Hadrianaupolis Antik Kenti'nde dönemler halinde yapılan çalışmaların sürekli hale geldiğini söyledi:

"Restorasyonu 'B' kilisesi olarak adlandırdığımız ve koruma çatısı olan yapıda yoğunlaştırdık. Burada yapılan çalışmalarda mozaiklerin tekrar derzinin yenilenmesi, tamamlama çalışması hem de çöken kısımların tekrar düzeltilmesi gibi çalışmaları gerçekleştirmekteyiz.

Arkeolog ve restoratör arkadaşlar kilisede her gün çalışmalara devam etmekte. Bundan sonra hem yaz hem de kış sezonunda Hadrianaupolis'te çalışmalar devam edecek. Hadrianaupolis, 12 kilometrelik büyük bir alan. Bu bölümü insanlığın hizmetine sunacağız."