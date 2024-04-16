Çok Bulutlu 24.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Kültür-Sanat
AA 16.04.2024 17:48

Samsun Devlet Opera ve Balesi müzede konser verdi

Samsun Devlet Opera ve Balesince (SAMDOB), Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Samsun Müzesi'nde "Türk Bestecileri ve Şarkıları" konseri düzenlendi.

Samsun Devlet Opera ve Balesi müzede konser verdi
[Fotograf: AA]

Samsun Müzesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, "Hasret Türküsü", "İlle de", "Bozlak", "Sen Sen Sen", "Çek Şarabı", "Gün Eksilmesin Penceremden", "Bolu Beyi", "Ayırma Gözlerini Gözlerimden Bu Akşam" ve "Canım" eserleri seslendirildi.

Piyanoda Diego Moccia, sopranoda Sezen Alanbay ve Eda Bingöl Gürkan, mezzo sopranoda Polen Yağmur Arslan, bas baritonda Yağmur Oksayoğlu'nun yer aldığı konser, sanatseverler tarafından ilgi gördü.

Tek bölümden oluşan konsere katılımcılar da zaman zaman eşlik etti.

ETİKETLER
Samsun
Sıradaki Haber
Samsun Müzesi bir ayda 50 bin kişiyi ağırladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
17:59
Hazine 5,6 milyar liralık kira sertifikası ihraç etti
17:45
Belçika'da bomba tehdidi: Brüksel Adalet Sarayı boşaltıldı
17:16
Çorum'da kazan temizliği yapan 6 işçi zehirlendi
17:14
Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 6-10 derece üzerine çıkacak
17:16
Bayram tatilinde hava yolunda rekor hareketlilik
Paris Hayvanat Bahçesi'nde nesli tükenme tehlikesi altındaki Kızıl Panda
Paris Hayvanat Bahçesi'nde nesli tükenme tehlikesi altındaki Kızıl Panda
FOTO FOKUS
BAE'de şiddetli yağış: Dubai'de uçaklar güçlükle ilerledi
BAE'de şiddetli yağış: Dubai'de uçaklar güçlükle ilerledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ