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Dünya
Russian Today 16.04.2024 10:13

Trump'ın hayatı Cannes Film Festivali'nde büyük ödül için yarışıyor

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın gelişim yıllarını konu alan biyografik filmin prömiyeri önümüzdeki ay Cannes Film Festivali'nde yapılacak. İranlı-Danimarkalı film yapımcısı Ali Abbasi'nin yönettiği 'Çırak', genç Trump'ın 1970'ler ve 1980'lerde New York'ta emlak işine nasıl başladığını ve akıl hocası Roy Cohn ile nasıl tanıştığını anlatıyor.

Trump'ın hayatı Cannes Film Festivali'nde büyük ödül için yarışıyor

Film, festivalin ana ödülü olan Palme d'Or için yarışan 18 film arasında yer alıyor.

Filmin resmi açıklamasına göre, “The Apprentice (Çırak), Amerikan imparatorluğunun göbeğine bir dalışla, genç Donald Trump'ın nüfuz sahibi Roy Cohn ile anlaşma yoluyla iktidara yükselişini anlatıyor.

Marvel süper kahraman filmlerinin yıldızı Sebastian Stan, Trump'ı canlandırırken, Emmy ödüllü 'Succession' oyuncusu Jeremy Strong da yüksek profilli bir avukat olan Roy Cohn'u canlandırıyor.

Bulgar aktris Maria Bakalova, Trump'ın ilk eşi ve kızı Ivanka ile oğulları Donald Jr. ve Eric'in annesi Ivana Zelnickova'yı canlandırıyor.

Film, Trump'ın ilk ticari girişimlerini ve babasının emlak imparatorluğuna katılıp ardından devralmasından sonraki yükselişini anlatacak.

Trump liderliğinde şirket, konut mülklerinden, Manhattan'daki Trump Tower ve diğer Trump markalı mülkler de dahil olmak üzere kumarhanelere ve otellere doğru genişledi.

Trump, 2016 seçimlerinde Hillary Clinton'ı mağlup ederek Amerika Birleşik Devletleri'nin 45. başkanı oldu 

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