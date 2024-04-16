Açık 23ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Kültür-Sanat
AA 16.04.2024 11:35

Zeugma Mozaik Müzesi bayramda rekor tazeledi

Başta "Çingene Kızı" mozaiği olmak üzere birçok önemli esere ev sahipliği yapan Gaziantep'teki Zeugma Mozaik Müzesi, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde yaklaşık 40 bin kişiyi ağırladı.

Zeugma Mozaik Müzesi bayramda rekor tazeledi
[Fotograf: AA]

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki, dünyanın en büyük mozaik müzelerinden biri olan Zeugma, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği yerlerin başında geliyor.

"Çingene Kızı", "Mars heykeli", Roma dönemine ait çeşmeler ve Fırat Nehri kenarındaki villalarda bulunan mozaiklerin sergilendiği müze, bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğradı.

"Yılbaşından bu yana ziyareyçi yoğunluğu giderek artıyor"

Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde 5 bin 660 ziyaretçi sayısıyla kırılan tüm zamanların günlük rekor ziyaretçi sayısı, bayramın üçüncü gününde 6 bin 220'ye çıktı.

Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, çağdaş müzecilik anlayışıyla açılan Zeugma Mozaik Müzesi'nin Kültür ve Turizm Bakanlığının en önemli müzelerinden biri olduğunu söyledi.

Müzede Roma ve Yunan mitolojisinin en önemli üç boyutlu ve 13 farklı renk skalasından oluşan mozaiklerinin yer aldığını anlatan Çomak, yılbaşından bu yana ziyaretçi yoğunluğunun giderek arttığını ifade etti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Tüm zamanların rekor sayısına ulaştık"

Çomak, ziyaretçi yoğunluğunun bayram tatilinde arttığını aktararak, şöyle konuştu:

"Bu ivmenin yıl sonuna kadar artacağını düşünüyoruz. Bayramda çok büyük, yoğun bir ilgi vardı. 9 günlük bayram tatilinde yaklaşık 40 bin ziyaretçiyi ağırladık. Bayramın ikinci günü 5 bin 660 rakamına ulaşmıştık, üçüncü gün daha da yoğun ilgi vardı ve 6 bin 220 ziyaretçiyi ağırlayarak tüm zamanların rekor sayısına ulaştık. Bayramın 3'üncü gününde ise tüm zamanların günlük ziyaretçi rekorunu tazeledik."

Bu yıl ülke genelinde ve bölgede turizmin canlandığını dile getiren Çomak, "Yılbaşından bu yana 93 bin ziyaretçi ağırladık. Özellikle ilkbahar ve sonbahar müzemizin en yoğun ziyaretçi aldığı dönem. 2022 yılındaki 440 bin ziyaretçi rekorunu 2024 yılında tazeleyip geçmeyi ve en az 500 bin ziyaretçiyi bekliyoruz." dedi.

Çomak, yerli ve yabancı turistlerin kentte ilk uğradığı yerlerin başında Zeugma'nın geldiğini ifade ederek hem bölge hem de ülke turizmi açısından lokomotif müzelerden biri olduğunu vurguladı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Ziyaretçiler memnun

İstanbul'dan gelen Emel Özdemir ise müzeyi çok beğendiklerini ve herkesin görmesi gerektiğini söyledi.

Reyhan Kaplan da emekli olduktan sonra eşiyle Türkiye'yi tanımaya başladıklarını belirterek, "Güneydoğu turuna çıktık ve ilk yerimiz de Zeugma. Çok beğendim, o günkü şartlarda küçücük taşları renklerine göre ayırıp mozaikleri bu kadar dizayn etmiş olmaları inanılmaz. Sadece Türkler değil, yabancıların da bu müzeyi gezmesi lazım" diye konuştu.

ETİKETLER
Gaziantep Ramazan Bayramı Kültür ve Turizm Bakanlığı
Sıradaki Haber
Trump'ın hayatı Cannes Film Festivali'nde büyük ödül için yarışıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:50
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, ABD'li heyeti kabul etti
12:47
Elden ödediği kira icralık etti
12:39
Türkiye, sağlık turizminde en fazla hasta kabul eden 10 ülkeden biri
12:34
Batman Havalimanı martta 45 bin 466 yolcuya hizmet verdi
12:57
İnşaat malzemesi ihracatı arttı
12:32
Bayramda adrenalin tutkunları Uçmakdere'ye akın etti
Uçmakdere'de bayram tatilinde yüzlerce kişi gökyüzüyle buluştu
Uçmakdere'de bayram tatilinde yüzlerce kişi gökyüzüyle buluştu
FOTO FOKUS
Tarihi Yılan Kale görenleri hayran bırakıyor
Tarihi Yılan Kale görenleri hayran bırakıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ