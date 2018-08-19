Roma dönemine ait Elbistan Kızkalesi turizme katkı sağlayacak

Kahramanmaraş'taki Roma dönemi yapısı Elbistan Kızkalesi, proje ve restorasyon çalışmalarının ardından kent turizmine dahil edilecek.

Kızkalesi, Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 2016 yılında tescil edildi.

600 metre yükseklikteki tepenin üzerine inşa edilen kale, stratejik konumuyla geniş ova ve geçit bölgesini görmesiyle de dikkat çekiyor. Kızkalesi, Kayseri'yi Çukurova'ya bağlayan askeri yol üzerinde bulunan kalelerin de önemli bir halkasını oluşturuyor.

Kahramanmaraş'ın tescilli 32 kalesinden biri olan Elbistan Kızkalesi, restorasyon çalışmalarının ardından kentin kültür turizmine katkı sağlayacak.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Seydihan Küçükdağlı, Roma dönemine ait kalenin Bizans, Anadolu Selçuklu, Dulkadir Beyliği ve Osmanlı dönemlerinde restorasyondan geçirildiğin söyleyerek, bunun Elbistan'da inşa edilen en büyük kale olduğunu belirtti.

Kahramanmaraş'ta son iki yıldır mevcut kalelerden beşiyle ilgili restorasyon çalışmalarını bakanlık nezdinde başlatan Küçükdağlı, şunları konuştu:

"Kahramanmaraş Kalesi'nin restorasyonu tamamlandı. Afşin Hurman Kalesi, Andırın'da Azgıt ve Meryemçil Kalesi ile Haytırın Gözetleme Kulesi'nin projeleri hazırlanıyor. Bu beş kalenin çalışmasının tamamlanmasıyla beraber bölgenin en önemli kalelerinden biri olduğu bilinen ve düşünülen Elbistan Kız Kalesi'yle ilgili diğer kalelerimizle birlikte program dahilinde proje ve restorasyon çalışması gerçekleştirmesi planlanmaktadır."

Küçükdağlı, Kahramanmaraş'ın tarihi dokuya ve kültürel mirasa sahip bir kent olduğunu vurgulayarak, "Mersin Kız Kalesi'nden sonra kız kalesi ismiyle Kahramanmaraş Elbistan'daki Türkiye'nin kalesidir.

Elbistan Kalealtı Mahallesi muhtarı Ahmet Türkan, kalenin restorasyonun ardından ilçe turizmine katkı sağlayacağını düşündüğünü söyledi.

Geçmişten beri buranın Kızkalesi olarak bilindiğini Türkan, "Buranın tarihi bir önemi vardır. Kalenin Elbistan'ın tanıtımına katkı sağlayacağını düşünüyorum. Sadece Mersin'de değil Elbistan'da Kızkalesi var. Mahallemiz de ismini kaleden alıyor. Buranın korunmasını istiyoruz" dedi.

Kaynak: AA