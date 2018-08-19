Giresun Zeytinlik'teki tarihi evlerin restorasyonunda sona yaklaşıldı

Giresun Zeytinlik'te 19. yüzyılda inşa edilen 10 evin restorasyonu tamamlandı.

Zeytinlik mevkisinde tarihi yapılar ve sokaklarda "Sokak Sağlıklaştırma ve Kentsel Tasarım Projesi" uygulanıyor.

Üçüncü derece kentsel tarihi sit alanı olan bölgede Mayıs 2017'de başlayan projenin ilk etap çalışmalarında sona yaklaşıldı. Maliyeti 3 milyon lira olan proje kapsamında Anadolu kültürünü bugüne taşıyan evlerden 10'u restore edildi, 12 evin de bazı bölümlerinde tadilat ve tamirat yapıldı.

Zeytinlik semtinin projenin ikinci etap çalışmalarının ardından bölge turizmine daha fazla katkı sunması amaçlanıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Gürgenci, Zeytinlik semtindeki evlerin 200 yıl önce inşa edildiğini söyledi.

Zeytinlik'in, tarihi dokusunu koruyabilmiş nadide bölgelerinden olduğunu belirten Gürgenci, semt sakinleri ve kültürü ile buranın tarihle bağının hala devam ettiğini vurguladı.

Gürgenci, Zeytinlik evlerinin turizm noktasında kentin önemli değerlerinden olduğunu söyleyerek, "Üçüncü derece kentsel tarihi sit alanı olan bölgede 4'ü anıtsal, 81'i konut mimarisi olmak üzere 85 tescilli kültür varlığımız mevcut" dedi.

"Sokak Sağlıklaştırma ve Kentsel Tasarım Projesi"nin önemli olduğunu anlatan Gürgenci, "Restorasyonların tamamlanması ve sokak iyileştirmesiyle Zeytinlik semti görünüş olarak önemli bir değere ulaşacak. Böylelikle bu semt, Doğu Karadeniz'de önemli bir turizm noktası olacak. Çalışmalar bu doğrultuda hızla devam ediyor" diye konuştu.

Gürgenci, projenin ilk etap çalışmalarının yıl sonunda tamamlanmasının planlandığından bahsederek, şunları söyledi:

"Çalışmalar sona erdiğinde, bu bölgede işletmecilik noktasında da hareket olacaktır. Turizmin gelişmeye açık olduğu böyle bir bölgede butik otellerin, restoranların yerleşmesi adına bir çalışma olacağını düşünüyoruz."

Kaynak: AA