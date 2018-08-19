Sivas'ta güreş ve bal festivali başladı

Sivas Doğanşar'da düzenlenen "Doğanşar 53. Ahmet Ayık Karakucak Güreşleri ve Bal Festivali" başladı.

İlçe stadındaki müsabakalarda er meydanına çıkan çok sayıda güreşçi, rakiplerinin sırtını yere getirebilmek için yarıştı.

Sivas Valisi Davut Gül, Sivas’tan çok sayıda başarılı sporcunun çıktığını ve Türkiye'yi uluslararası alanda temsil ettiklerini söyledi.

Tarih boyunca Türk milletinin güreşe özel ilgi gösterdiğini ve güreşin nesilden nesle aktarıldığını belirten Gül, şunları konuştu:

"Ata sporumuz olan güreş kültürünün yaşaması ve gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarılması lazım. Bu kültürü yaşatacak olan sizlersiniz. Sizin ilginiz ve sevginiz oldukça, bu organizasyonlar sürdükçe daha nice yıllar boyunca bu coğrafyada güreşler yapılmaya devam edecek. Bizi biz yapan, bizleri bir ve beraber yapan bu tür festivallerimizdir. "

Gül, "Yurdun birçok noktasından Doğanşar'a etkinlikleri izlemeye gelen vatandaşlarımız varsa bizim çok büyük ortak değerlerimiz var" dedi.

Kaynak: AA