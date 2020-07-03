Tokat'ın Niksar ilçe merkezindeki Roma döneminde M.Ö. 2-3'üncü yüzyıllarda yapıldığı tahmin edilen arsenal dikkat çekiyor.

Tabanı kireç harçlı Horasan malzeme ile kapatılan arsenalin, tavanında yaklaşık 4 metre yüksekliğinde havalandırma bacası yer alıyor.

[Fotoğraf: DHA]

Girişi tuğla örgülü kemer geçişli olan arsenalin duvar kalınlıkları ise 1 metre 20 santimetre. Restorasyon çalışmaları yapılan yapının turizme kazandırılması hedefleniyor.

[Fotoğraf: DHA]

Roma dönemine ait arsenalin insanlığın bıraktığı bir miras olduğunu ifade eden Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, yapı hakkında şu bilgileri verdi:

"Burası askeri bir depo, Roma döneminin askeri deposu. Ama zamanla önce Roma dönemi, sonra Bizans dönemi ve sonrasındaki dönemlerde etkilenmeler var. Özellikle burada Bizans'ın yapıya müdahale ettiğini görebiliyoruz. Ateş tuğlası Roma kültürü değil, Bizans dönemine ait olduğu görebiliyoruz. Ancak ilk yapımının Roma dönemi olduğunu biliyoruz Burada 11 tane oda var. Buradan bir odaya da geçiş alanımız var. Burada bulunan 11 oda içine kazı esnasında kemikler bulundu. Fakat yapılan testlerde buradaki kemiklerin eski döneme değil, yeni tarihlerde yaşayanlara ait olduğu belirlendi. Ama biz buranın devamının olduğu tahmin ediyoruz."