Okçular Vakfı hazırladı. "12 Adımda Okçuluk" kitabı 5 dile çevrildi.

Kitabın Türkiye'de okçuluğa çok ciddi katkısı olduğunu söyleyen Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, "Dünyada yaygınlaşması da Türk okçuluğunun yerini pekiştirecek. Türkiye'de hazırlanmış ve dünyaya yayılmış bir kitap olması bunu getirecek. Dünyada okçuluk gelişirken bunun Türkiye'nin milli ata sporlarından biri olduğunu söylemek, Türkiye'nin tanıtımına da katkı sağlamış oluyoruz." dedi.

Kitapta; modern okçuluğun olmazsa olmazları, püf noktaları yer alıyor.

Duruş, kiriş tutma, çene altı pozisyonu ve nişan alma gibi tüm detaylar adım adım anlatılıyor.

Teorik bilgi görsel resimler ve karekod uygulaması ile videolarla destekleniyor.

Kitabın okçulukta büyük bir boşluğu doldurması bekleniyor.

Şu anda 40'a yakın ülkede Türk okçuluğu kurslarının olduğunu söyleyen Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş, "Bu kurslar sadece bir sportif faaliyet değil, Türk okçuluğunun felsefesini de öğretiyoruz. Bizden çok fazla talep oluyordu o yüzden bu kitap dünyada da tek." ifadelerini kullandı.

Okçular Vakfı'nın modern okçulukla ilgili başvuru kitabı yanında yeni projeleri de bulunuyor.

Okçular Vakfı Başkanı Ali Haydar Yıldız da şu şekilde konuştu:

"Geleceğin inşasının geleneğin ihyası ile olacağına inanıyoruz. Şu anda hazırlıkları devam eden bizim Türk yayına, onun formatına uygun bir şekilde daha uygun fiyatta yerli ve milli bir Türk yayını imal edeceğiz."