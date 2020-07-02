Konser, opera sanatçısı Mehmet Yenigün'ün seslendirdiği şarkılarla başladı. Yerel sanatçı Emre Dayıoğlu'nun Yörük kültürünü yansıtan kıyafetler eşliğinde seslendirdiği türküler ise antik kentte Yörük rüzgarı estirdi.

Dayıoğlu'nun türkülerine halk oyunları ekibi de eşlik ederken, antik kentten sipsi sesi yankılandı. Program Burhan Tüzer'in Türk Sanat Müziği eserlerinden oluşan konseriyle son buldu.

Tek bir taşı dahi yerinden kaldırılmadı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Patara'nın tarihi ve kültürel değerlerini ön plana çıkarmak, bu değerleri dünya gündemine taşımak için gereken çabayı göstereceklerini ifade etti.

Bütün antik kentlerin tanıtımı için "Tarih sanatla buluşuyor" etkinliklerine başladıklarını aktaran Böcek, "Bu yılın Patara yılı ilan edilmesi nedeniyle Sayın Cumhurbaşkanımız, Kültür ve Turizm Bakanımız, Dışişleri Bakanımız, eski valimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

Patara Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık da 32 yıllık bir kazı macerası yaşadığı Patara'da en büyük emek ve desteğin Likyalı Yörüklere ait olduğunu, ören yerinin tek bir taşını dahi yerinden kaldırmadıklarını ifade etti.

Etkinliğe Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi ile Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk de katıldı.