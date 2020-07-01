Kuruçeşme Arena'dan yine birbirinden güzel ezgiler yankılandı. Cumhurbaşkanlığı'nca düzenlenen İstanbul Yeditepe Konserlerinde ilk olarak Hilal Özdemir sahne aldı. Sanatçı, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Daha sonra ise, sahne sırası Yavuz Bingöl'deydi. Bingöl, birbirinden güzel şarkılarını müzikseverler için söyledi.

Konserler, İletişim Başkanlığı'nın YouTube kanalından canlı yayınlanan konserler, müziğin farklı türlerini seyirciyle buluşturuyor.