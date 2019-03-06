Rengarenk dolap kapakları, sandıklar, sini altlıkları...

Hepsi Edirnekâri süsleme geleneğinin motifleriyle bezeli.

Edirne'ye özgü desenler ahşap üzerine çiziliyor. Ardından fırçayla renklendiriliyor. Ustalar sabır gerektiren bu sanatı geleneksel yöntemlerle sürdürüyor.

Kendi ürettiği toprak boyayı ve tutkalı kullanıyor

Geçmişte Edirne ve Topkapı saraylarını süsleyen sanata ilgi zamanla azaldı. Usta sayısı düştü. Tekniğin bazı incelikleri de unutuldu.

600 yıllık bu sanatı yaşatmaya çalışan Halil Teksöz, kendi ürettiği toprak boyayı ve tutkalı kullanıyor.

1950'lerden sonra geleneksel sanatların bittiğinden bahseden Teksöz, "Şimdi biz tekrar bunu canlandırmaya çalışıyoruz. Eski desen ve motifleri ortaya çıkarmaya çalışıyoruz" dedi.

Edirnekâri sanatının yaşatılması için kentte kurslar düzenleniyor.

Haber: Yavuz Demir