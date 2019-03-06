72 yaşındaki saat ustası Recep Gürgen...



Saray saatlerinin tamiri denildiğinde akla önce onun ismi geliyor. Dolmabahçe Sarayı içinde yer alan Saat Müzesi ise, Recep Gürgen'in eseri.

2010 yılında açılan müzede, geçmişi 150-200 yıl öncesine dayanan mekanik saatler var. Bunların hepsi saat ustası Gürgen'in ellerinde yeniden hayat buldu.

Osmanlı'ya ait saatlerin olduğu alanda eşi benzeri olmayan mekanik harikalar yer alıyor.

Saatlerin aslına uygun olarak restore edilmeleri aylar alıyor. Tamamlananlar ise müzede sergileniyor.

Recep Gürgen son olarak Osmanlı saat ustası Mustafa Şem’i Pek’in 31 numaralı mekanik saatini restore etti. O saat şimdi Pera Müzesi'nde sergileniyor.

Haber: Ceyda Muslu

Kamera: Hayrettin Kavi