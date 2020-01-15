Sanatçı Recep Aktuğ'un vefatını, oyuncu olan kızı Zeynep Aktuğ, sosyal medya hesabı üzerinden "Canım babam Recep Aktuğ'u kaybettim" sözleriyle duyurdu.

Recep Aktuğ'un sosyal medya hesaplarında ise, "Recep Aktuğ vefat etmiştir. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun" mesajları paylaşıldı.

Recep Aktuğ kimdir?

Mehmet Recep Aktuğ, 13 Mayıs 1954'te İzmir'de dünyaya geldi.

İlk ve orta eğitimini İzmir'de tamamlayan Aktuğ, lisede Anadolu Pop tarzında müzik yapan "Gelenek" adlı bir müzik grubunda yer aldı, ilk profesyonel çalışmasını da bu grupla İzmir'de "Mogambo"da yaptı.

İstanbul Üniversitesi Şişli Siyasal Bilgiler Yüksek Okulunda okurken 1974'te "Grup Stüdyo" adlı bir gruba katıldı. Siyasal Bilgiler Bölümü'nde dört yıl okuduktan sonra TM Devlet Konservatuarına kaydoldu. Eğitimi süresince birçok farklı işte çalıştı.

Türkiye'nin ilk eşlik vokal grubunu kurdu

Birkaç arkadaşı ile "Arı Yapım" adlı bir şirket kuran Recep Aktuğ'un şirketinin ilk sanatçısı Sezen Aksu oldu. İlk plak "Kaybolan Yıllar"ı "Disko Fasıl" takip etti. Recep Aktuğ, 1976'da Türkiye'nin ilk eşlik vokal grubu Kısa Dalga'yı kurdu.

1978'de "Antalya Altın Portakal Şarkı Yarışması"na iki beste ile katılan Aktuğ ikincilik ve yedincilik ödülü kazandı. Recep Aktuğ, 1979'da Cantekin ile Eurovision Şarkı Yarışması'na katıldı. "Giden Gençliğe" ve "Canım" adlı şarkılarıyla 1981'de ilk 45'liğini çıkaran Aktuğ, 1983'te Buğra Uğur'un bestesi ile Eurovision Türkiye birincisi olarak Çetin Alp ile Almanya'da Türkiye'yi temsil etti.

Devlet Tiyatrolarında besteci ve müzisyen olarak çalıştı

Devlet Tiyatrolarında 1984'te Faik Ertener'in sahneye koyduğu çocuk oyunlarında besteci ve müzisyen olarak çalışan Aktuğ, Esen Müzik ile "Alışma Bana" ve "Siyah Gül" adlı iki müzik albümü çıkardı. 2009'da çıkan "Alışma Bana"dan sonra Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek albümünün her şarkıya ayrı klip çekilmiş DVD versiyonunu hazırladı ve dinleyicilerin beğenisine sundu.

Besteleri ve şarkı sözleri çeşitli sanatçılar tarafından seslendirilen Aktuğ, "Aşk-ı Memnu", "Kurtlar Vadisi", "Poyraz Karayel" ve "Ezel" gibi birçok dizide de rol aldı.

Kaynak: AA

