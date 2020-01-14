Sanatçı Recep Aktuğ'un vefatını, oyuncu olan kızı Zeynep Aktuğ, sosyal medya hesabı üzerinden "Canım babam Recep Aktuğ'u kaybettim" sözleriyle duyurdu.

Recep Aktuğ'un sosyal medya hesaplarında ise, "Recep Aktuğ vefat etmiştir. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun" mesajları paylaşıldı.

Kaynak: AA