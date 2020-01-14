Kültür Sanat
Oyuncu ve şarkı sözü yazarı Recep Aktuğ hayatını kaybetti14 Ocak 2020 Salı 10:24 - Son Güncelleme 14 Ocak 2020 Salı 11:06
Bir süredir KOAH tedavisi gören oyuncu ve şarkı sözü yazarı Recep Aktuğ 65 yaşında hayatını kaybetti.
[Fotoğraf: AA]
Sanatçı Recep Aktuğ'un vefatını, oyuncu olan kızı Zeynep Aktuğ, sosyal medya hesabı üzerinden "Canım babam Recep Aktuğ'u kaybettim" sözleriyle duyurdu.
Recep Aktuğ'un sosyal medya hesaplarında ise, "Recep Aktuğ vefat etmiştir. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun" mesajları paylaşıldı.
Kaynak: AA
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