2020 Oscar adayları açıklandı. En iyi film dalında aday gösterilen 9 yapıt arasında "1917", "Ford v Ferrari", "The Irishman", "Jojo Rabbit", "Joker'', "Little Women", "Marriage Story", "Once Upon a Time... in Hollywood" ve "Parasite" bulunuyor.

Joker 11 dalda aday

Joker ise en iyi film, en iyi erkek oyuncu, en iyi yönetmen, en iyi senaryonun da aralarında bulunduğu 11 dalda, en fazla kategoride aday gösterilen yapıt oldu.

9 Şubat'ta Los Angeles'ta düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak ödüller için bazı önemli adaylar şöyle:

En iyi erkek oyuncu adayları:

Joaquin Phoenix, "Joker"

Antonio Banderas, "Pain and Glory"

Leonardo DiCaprio, "Once Upon a Time... in Hollywood"

Adam Driver, "Marriage Story"

Jonathan Pryce, "The Two Popes"

En iyi kadın oyuncu adayları:

Cynthia Erivo, "Harriet"

Saoirse Ronan, "Little Women"

Scarlett Johansson, "Marriage Story"

Charlize Theron, "Bombshell"

Renee Zellweger, "Judy"

En iyi yardımcı erkek oyuncu adayları:

Tom Hanks, "A Beautiful Day in the Neighborhood"

Al Pacino, "The Irishman"

Joe Pesci, "The Irishman"

Brad Pitt, "Once Upon a Time... in Hollywood"

Anthony Hopkins, "The Two Popes"

En iyi yardımcı kadın oyuncu adayları:

Laura Dern, "Marriage Story"

Scarlett Johansson, "Jojo Rabbit"

Florence Pugh, "Little Women"

Margot Robbie, "Bombshell"

Kathy Bates "Richard Jewell"

En iyi yönetmen adayları:

Bong Joon-ho, "Parasite"

Todd Phillips, "Joker"

Sam Mendes, "1917"

Martin Scorsese, "The Irishman"

Quentin Tarantino, "Once Upon a Time... in Hollywood"

En iyi yabancı dilde film adayları:

"Corpus Christi" (Polonya)

"Honeyland" (Kuzey Makedonya)

"Les Miserables" (Fransa)

"Pain and Glory" (İspanya)

"Parasite" (Güney Kore)

