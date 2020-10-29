Antalya’nın Kaş ilçesindeki Patara Antik Kenti’nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, İletişim Başkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde Büyük Cumhuriyet Konseri düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tarafından Patara Antik Kenti Meclis Binası'nda gerçekleştirilen Büyük Cumhuriyet Konseri, 29 Ekim'de Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yılına işaret etmek amacıyla saat 19:23’te İstiklal Marşı ile başladı.

Yarım saat süren konser, televizyon kanallarından ortak ve naklen yayımlandı.

Antalya'da düzenlenen konser, Galata Kulesi'ne de yansıtılarak sanatseverlerle buluşturuldu. Yüzlerce vatandaş, Galata Kulesi'ne yansıtılan Büyük Cumhuriyet Konseri'ni dinledi.

29 Ekim 1923'te Atatürk'ün önderliğinde cumhuriyet ilanı, o dönemde Kaş'ta ulaşım ve iletişim zor şartlarda gerçekleştiği için 3 gün sonra öğrenildi. Halk, coşkuyla meydana toplandı, Meis Adası'ndan görülebilecek büyüklükte ateş yaktı ve Cumhuriyetin kuruluşunu kutladı. O günden bugüne Cumhuriyetin kuruluşu, Kaş'ta coşkuyla kutlanıyor.