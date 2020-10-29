Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layık görülenler için tebrik mesajı yayınladı.

Ersoy, Twitter'dan yayınladığı mesajında, "2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layık görülen Sadettin Ökten, İsmail Kara, İbrahim Tenekeci, Derviş Zaim, Özdemir Erdoğan, Mehmet Çebi ve Necmeddin Okyay'ı tebrik ediyor, ülkemize verdikleri katkılardan dolayı kendilerine teşekkürlerimi iletiyorum" ifadesini kullandı.