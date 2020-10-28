Bu yıl sinemaseverlerle 8. kez buluşan Boğaziçi Film Festivali, film gösterimleri ve özel etkinliklerle devam ediyor.

"#HerŞeyeRağmen" sloganıyla ödüllü yapımları sinemaseverlerle buluşturan festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkıları ve Anadolu Ajansının global iletişim ortaklığında düzenleniyor.

Festivalin beşinci gününde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alan "Ölü Ekmeği", "Kumbara" ve "Mavzer" filmlerinin festivaldeki ikinci gösterimleri de sinemaseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Gösterimler yönetmenlerin ve film ekiplerinin katılımıyla Kadıköy Sineması'nda gerçekleşti.

Yönetmenler ve film ekipleri izleyicilerin sorularını yanıtladı

Bir aşık ile çırağının hikayesini ele alan ve dünya prömiyerini 32. Tokyo Film Festivali'nde yapan filmi "Ölü Ekmeği"nin gösteriminin ardından yönetmen Reis Çelik ve film ekibi seyircilerin karşısına çıktı.

Soru cevap bölümünde filmin çıkış noktasına dair seyircilerden gelen soruları cevaplayan Reis Çelik, filmin isminin yakın arkadaşı olan yazar Dursun Akçam'ın "Ölü Ekmeği" kitabının isminden geldiğini ifade etti.

Festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alan "Kumbara" filminin gösteriminin ardından yönetmen Ferit Karol, başrol oyuncuları Murat Kılıç ile Gülçin Kültür Şahin ve film ekibi seyircilerin karşısına çıktı.

Filmin senaryosunu kendi yaşamından esinlenerek oluşturduğunu açıklayan Karol, ilk filmi üzerinden sekiz yıl çalıştığını ve ortada büyük bir emeğin olduğunu belirtti.

Ekipte neredeyse herkesle daha önceden de arkadaş olduğunu söyleyen Karol, bu faktörün ilk filmini çekerken oldukça rahatlık sağladığına değindi.

Mavzer filminin oyuncuları çekimleri anlattı

Dünya prömiyerini 26. Saraybosna Film Festivali'nde yapan "Mavzer"in gösteriminin ardından yönetmen Fatih Özcan, başrol oyuncuları Serhat Kılıç ile Ozan Çelik ve film ekibi seyircilerden gelen soruları yanıtladı.

Filmin doğup büyüdüğü coğrafyaya ait bir hikaye barındırdığını söyleyen Özcan, projenin ilk sürecinde kurtla film çekilip çekilemeyeceği üzerinde çok düşündüğünü fakat çekilebilme olanaklarını da öğrendiğinde bu işte ilk adımını attığını ifade etti.

Filmin başrol oyuncuları Serhat Kılıç ve Ozan Çelik ise filmin çekimlerinden en zorlandıkları kısımların zorlu doğa koşulları olduğunu belirtirken bu zorluklara rağmen ortaya çıkabilecek en iyi filmi çıkardıklarını söyledi.