Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
CSO'dan 'Büyük Cumhuriyet Konseri'
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhuriyet'in ilan edilişinin 97'nci yıldönümünde Büyük Cumhuriyet Konseri düzenleneceğini duyurdu.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 97'nci yıldönümünde de coşkuyla kutlanacak.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın (CSO) yarın 19.23'te İstiklal Marşı ile başlayacak Büyük Cumhuriyet Konseri ile bayramın coşkuyla kutlanacağını belirtti.
Son Haberler
- 17:57
- 18:01
- 17:46
- 17:53
- 17:41
Sıradaki Haber
8. Boğaziçi Film Festivali'ne seyirciden büyük ilgi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz