29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 97'nci yıldönümünde de coşkuyla kutlanacak.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın (CSO) yarın 19.23'te İstiklal Marşı ile başlayacak Büyük Cumhuriyet Konseri ile bayramın coşkuyla kutlanacağını belirtti.