Tarihin en kanlı çarpışmalarından birinin yaşandığı Gelibolu Yarımadası...

Aynı zamanda dünyanın en iyi korunmuş savaş bölgelerinden. Çanakkale Savaşları'nda Abdül Vahap Sırtı'nda Anzak siperleri yer alıyordu. Bu siperler 104 yıl sonra ortaya çıkarıldı.

Hangi siper hattının nereden geçtiği çok iyi biliniyor

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, tarihi yarımadayı dünyanın en çok ziyaret edilen açık hava müzesi haline getirmek istediklerini söyledi.

Bölgede savaşın izlerini taşıyan birçok şey bulunduğunu anlatan Kaşdemir, şöyle konuştu:

"Kaleler, tabyalar, siperler ve siper hatları var. Bunları daha çok ortaya çıkarmak için ekip arkadaşlarımızla yoğun çalışıyoruz. Çanakkale Savaşları sırasındaki bütün siper hatlarını tespit ettik. Hem daha önce olan haritalardan hem uzay fotoğraflarından hem de jeotermal radarlar ile yapmış olduğumuz incelemelerde siperlerin nerelerde olduğunu, hangi siper hattının nereden geçtiğini çok iyi biliyoruz."

Kaşdemir, doğal dokuyu bozmadan, zarar vermeden daha çok kişi tarafından görülmesini sağlamak için bu değerleri ortaya çıkardıklarını belirtti.

Çalışmalar devam edecek

Lone Pine Anıtı'nın güney bölümünde yer alan Abdül Vahap Sırtı'nda savaşın en yoğun döneminin yaşandığı topraklardaki Anzak siperlerini ortaya çıkardıklarını vurgulayan Kaşdemir, şunları söyledi:

"Buradaki bitki örtüsünü temizledik. Bu konuda bilimsel çalışma yaparak yetkili kurullardan izinlerimizi alarak çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Buraya gelen ziyaretçilerimizin de o büyük savaşların, o göğüs göğüse çarpışmaların hangi ortamda cereyan ettiğini daha iyi anlamalarını sağlamak için bu siperleri ortaya çıkardık. Orijinal halleriyle de ziyaretçilerimizin görmelerine sunmuş olduk."

Kaşdemir, bundan sonraki süreçte de bölgedeki siper hatlarını ortaya çıkarmaya devam edeceklerinden bahsetti.

"Amacımız, o büyük savaşın izlerini canlı olarak muhafaza etmek"

Kaşdemir, bölgenin doğal dokusu bozulmamış şekliyle ziyaretçilerin savaşı daha iyi anlamalarına olanak sağladıklarını belirtti.

"Misafirlerimizin, bölgeye geldiklerinde Çanakkale ruhunu daha iyi hissetmeleri için, atalarının hangi şartlarda vatan müdafaası yaptıklarının daha iyi anlaşılması için bu çalışmalarımız devam ediyor.

Anzak siperleri 104 yıl sonra ilk kez ziyaretçilerin görebileceği, içine girebileceği bir hale gelmiş oldu. Biz buradaki çalışmalarımızı yaparken ilgili devletlerin diplomatik temsilcileriyle de görüşüyoruz. Onlarla karşılıklı anlayış içinde çalışıyoruz. Onların da çok hoşuna gitti, çok mutlu oldular. Bizim buradaki amacımız, Tarihi Alan Başkanlığı olarak burada yaşanan o büyük savaşın izlerini canlı olarak muhafaza etmek ve herhangi bir bozulmaya mahal vermeden de ziyaretçilerimizin imkanına sunmak."

Kaynak: AA