Dünyada en çok kitap okunan ilk 10 ülke arasında 6 Asya ülkesi ve 4 Avrupa ülkesi yer alırken, her vatandaşın haftada ortalama 10 saatin üzerinde kitap okuduğu Hindistan, en çok kitap okunan ülke olarak dikkat çekiyor.

23 Nisan, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) 1995'te Paris’te yapılan 28. Genel Konferansında alınan kararla Dünya Kitap ve Telif Hakkı Günü olarak da kutlanıyor.

Türkiye’de Dünya Kitap ve Telif Hakkı Günü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile aynı günde olduğundan Kütüphaneler Haftası kapsamında da yer alıyor.

En çok kitap okunan ülkeler

Dünya Kültürü Puan Endeksi verilerine göre, dünyada en çok kitap okunan ülke Hindistan olurken, bu ülkeyi sırasıyla Tayland ve Çin takip ediyor.

Endeks, vatandaşların haftada okumaya harcadığı ortalama zamanı esas alıyor. Basılı kitapların yanı sıra gazete, dergi ve çevrim içi yazılı içerik gibi her türlü okunabilir materyal puanlama kapsamına dahil ediliyor.

Dünyada en çok kitap okunan ülke olarak liste başında yer alan Hindistan'da her vatandaş, haftada ortalama 10 saat 42 dakika kitap okuyor.

İkinci sırada yer alan Tayland'da kişi başı haftada ortalama kitap okuma süresi 9 saat 24 dakika olurken, üçüncü sırada yer alan Çin'de ise halk haftada 8 saatini kitap okuyarak geçiriyor.

Türkiye 18'inci sırada

Listede en çok kitap okunan diğer ülkeler sırasıyla Filipinler, Mısır, Çekya, İsveç, Fransa, Macaristan ve Suudi Arabistan şeklinde sıralanıyor.

Türkiye, haftada ortalama 5 saat 54 dakika kitap okunma süresiyle listenin 18'inci sırasında.

En çok Kur'an-ı Kerim okunuyor

Dünyada en çok Kur'an-ı Kerim, ardından da İncil okunuyor.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mao Zedong'un beyanlarından derlenen "Başkan Mao'dan Seçme Sözler" de en popüler kitaplar listesinde üçüncü sırada.

Miguel de Cervantes'in "Don Kişot" kitabı ile JK Rowling'in yazdığı "Harry Potter" serisi de dünyada en çok okunan edebiyat eserleri arasında.

Dünyanın en çok okunan diğer kitapları Charles Dickens'ın "İki Şehrin Hikayesi", JRR Tolkien'in "Yüzüklerin Efendisi" üçlemesi, Antoine de Saint-Exupery'nin "Küçük Prens", Lewis Carroll'ın "Alice Harikalar Diyarında" ile Agatha Christie'nin "10 Küçük Zenci" kitapları şeklinde sıralanıyor.

Kaynak: AA