Çanakkale Kara Savaşları sırasında Yarbay Mustafa Kemal'in 19. Tümen Komutanı olarak geldiği Bigalı köyünde 19-25 Nisan arasında karargah amacıyla kullandığı ev, daha sonra müzeye dönüştürüldü.

Atatürk Evi, yaklaşık 1,5 yıl süren restorasyonun ardından geçen yıl 10 Ağustos'ta Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından ziyarete açıldı.

Müzede, Mustafa Kemal Atatürk'e ait kişisel eşyalar ile tarihi belgeler sergileniyor.

2 katlı binanın alt katında biri büyük, diğeri küçük olmak üzere iki oda bulunuyor. Üst katta salona açılan 3 kapıdan ortadaki büyük odanın Atatürk'ün çalışma odası, sağdakinin de yatak odası olarak kullanıldığı, diğer odanın ise Mustafa Kemal'in yaverine ayrıldığı biliniyor.

Atatürk Evi'nin ziyarete açılmasının ardından hem müze hem de köy, Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçileri ağırlıyor.

Her geçen gün ziyaretçi sayısı artıyor

Köy muhtarı Cevdet Barış, Atatürk Evi Müzesi'nin açılmasının ardından köye olan ilginin arttığını söyledi.

Her gün çok sayıda tur otobüsünün köye turist taşıdığını ayrıca özel araçlarıyla da gelenler olduğunu belirten Barış, şöyle konuştu:

"Evi gezenler çok beğeniyor, eski haliyle karşılaştırıyor. Restore edildikten sonra çok güzel oldu. Buraya gelenler, memleketlerine gittiklerinde arkadaşlarına da tavsiye ediyor. İnsanlar duysun, bilsin köyümüzdeki Atatürk Evi açıldı. Her geçen gün de ziyaretçi sayımız artıyor. Köyümüz önceleri hafta sonları ziyaretçi ağırlardı. Atatürk Evi açıldıktan sonra haftanın 7 günü misafir ağırlıyoruz."

Atatürk Evi Müzesi

19-25 Nisan 1915 tarihlerinde karargah olarak kullanılan bina, 1970'li yıllarda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kamulaştırılıp, müze haline getirildi.

Hem statik hem de yalıtım yönünden kusurlarının bulunması nedeniyle tarihi binanın restorasyona alınmasına karar verildi.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Bigalı köyündeki ev, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca 1 Şubat 2017'de restorasyona alındı.

Restorasyonu tamamlanan bina, "Atatürk Evi Müzesi" olarak geçen yıl 10 Ağustos'ta Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından ziyarete açıldı.

Kaynak: AA