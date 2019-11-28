Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore edilen Ohri Ali Paşa Camii minaresinden 107 yıl sonra ilk ezan okundu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Türk vatandaşlarının selamını ileterek başladı.

[Fotoğraf: AA]

"Mescidimiz birdir"

Demircan, restorasyonda çalışan, madden ve manen bu iş için seferberlik yapan herkesin, bu imarın bir parçası olduğunu vurguladı.

Mescitlerin "gönül evi", davalarının, iddialarının, vaatlerinin ise barış, sevgi, kardeşlik ve huzur olduğunu anlatan Demircan, şöyle konuştu:

"Türkiye ve Kuzey Makedonya olarak farklı ülkeleriz. Lakin ne gönlümüzün, ne mescidimizin, ikisinin de ülkesi yoktur. Gönlümüz birdir, mescidimiz birdir. Hattı zatında biz Müslümanlar için farklılıklarımız dahi birlik içindir. Biz öyle inanırız. Ohri Ali Paşa Camii, farklılıkları birlik potasında erittiğimizin nişanıdır. Bugüne kadar öyle gelmiştir, ebede kadar da öyle gidecektir. Aynı kaderi, aynı akıbeti, ortak geçmişimizin emaneti olan bütün eserler için de diliyorum."

[Fotoğraf: AA]

"Müslümanları burada görmenin mutluluğunu yaşıyoruz"

Vakıflar Genel Müdürü Dr. Adnan Ertem ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Balkan coğrafyasındaki ecdat yadigarlarını tekrar ayağa kaldırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Ertem, Genel Müdürlüğünün Kuzey Makedonya'da ilk olarak Haydar Kadı Camii'ni restore ettiğini, Ohri Ali Paşa Camii'nin, tamamlanan ikinci restorasyon olduğunu bildirdi.

[Fotoğraf: AA]

Manastır Hoca Mahmut Camii'ndeki restorasyon çalışmalarının ise sürdüğünü ifade eden Ertem, Osmanlı vakıf eseri olan Üsküp İsa Bey ve Yahya Paşa camileri için de restorasyon projelerinin çizdirildiğini söyledi.

Ertem, "Burada yaşayan tüm Müslüman toplulukları burada görmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

[Fotoğraf: AA]

İkindi namazı kılındı

Açılış törenine Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, Kuzey Makedonya İslam İşbirliği Başkanı Süleyman Recepi, Ohri Müftüsü Samet Haydar da katıldı.

Kuzey Makedonya'daki Müslüman cemaatin yoğun ilgi gösterdiği cami açılışı, dualarla yapıldı. 107 yıl sonra okunan ezanın ardından ikindi namazı kılındı.

[Fotoğraf: AA]

Ohri Ali Paşa Camii

Ohri Ali Paşa Camii, 1573'te Süleyman Paşa tarafından yaptırıldı. 1823'te Belgrad Veziri olan Maraşlı Ali Paşa tarafından onarıldı. Vezir Ali Paşa Camii Vakfı'na kayıtlı caminin minaresi, 1912'de Balkan Savaşları sırasında uğradığı bombardımanda yıkıldı.

Caminin kare plan üzerine oturtulan tek kubbeli ana mekanı ve 3 kubbeli son cemaat yeri de son yıllarda yıkılmaya yüz tutmuştu.

[Fotoğraf: AA]

Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Kuzey Makedonya İslam Birliği Başkanlığı arasında, 1 Nisan 2015'te imzalanan protokolün ardından restorasyon çalışmaları başladı.

Çalışmalar, Ohri Kültür Mirasının Korunması Enstitüsü ve Müzesince hazırlanan ve caminin orijinal halini gösteren belgeler esas alınarak yürütüldü.

[Fotoğraf: AA]

14 milyon liraya mal oldu

Restorasyon kapsamında caminin duvarları güçlendirildi, kubbesi kurşun örtüyle kaplandı. 32 metrelik minare yeniden inşa edildi, orijinaline uygun şekilde kalem işleriyle bezendi, mermer şadırvan ve çevre düzenlemesi yapıldı.

Proje, yaklaşık 14 milyon liraya mal oldu.

Ohri Ali Paşa Camii, Vakıflar Genel Müdürlüğünün, ecdat yadigarı eserleri ayağa kaldırmak için Kuzey Makedonya'da gerçekleştirdiği 2'nci, tüm Balkanlar coğrafyasında ise 13'üncü restorasyon projesi olma özelliği taşıyor.

Kaynak: AA