Van Beylerbeyi Köse Hüsrev Paşa tarafından 16. yüzyılda Selçuklu mimarisiyle inşa edilen El-Aman Kervansarayı ile Başhan, mimari yapısı, süslemeleri ve görkemiyle yıllara meydan okuyor.

[Fotoğraf: AA]

Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğünce tarihi dokusuna uygun restore edilen ve her yıl çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan El-Aman Kervansarayı, Anadolu'nun en büyük kervansarayı olma özelliğini taşıyor.

[Fotoğraf: AA]

Tamamı kesme taştan kalın sütunlarla yaptırılan ve iki bölümden oluşan 90 metre uzunluğunda, 70 metre genişliğindeki kervansarayda mescit, hamam, hayvan barınma alanı, avlu, 160 oda, zanaatkar ve tüccarlar için 10 dükkan bulunuyor.

[Fotoğraf: AA]

Selçuklu mimarisiyle 16. yüzyılda Bitlis-Tatvan kara yolunda yaptırılan Başhan da tüm ihtişamıyla tarihin izlerini bugüne taşıyor.

"Tarihi görünümüne uygun işletilmesini istiyoruz"

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, 7 bin yıllık tarihi geçişimi bulunan kentte çok sayıda tarihi yapının günümüze ulaştığını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Başhan, Paşahan ve El-Aman Kervansarayı'nın öne çıkan yapılardan biri olduğunu belirten Çağatay, şöyle konuştu:

"Başhan, 16. yüzyılda yapıldığını tahmin ettiğimiz çok güzel bir han. El-Aman Kervansarayı ve Paşahan da restore edilmişti. Başhan, kötü bir durumdaydı. 2016-2017'de başlattığımız restorasyon çalışmamız tamamlandı. 1 milyon 520 bin lira kaynak ödendi. Güzel bir görünüme kavuştu. Günümüzdeki hali görülmeye değer. Boş bırakıldığında ne yazık ki kötü bir görünüme kavuşabilme ihtimali var. O nedenle buranın işletilmesini istiyoruz. Tarihi görünümüne uygun işletilmesini istiyoruz. Bitlisli hemşehrilerimiz başta olmak üzere tüm Türkiye'yi buraları görmeye davet ediyorum."

[Fotoğraf: AA]

Kütüphane olacak

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş ise El-Aman Kervansarayı'nın vakfiyesinde, "Rahva'nın alemler mevkisinde gelen giden yolculara ve konaklayanlara bir sığınak olarak yapılmıştır" ibaresinin yer aldığını ifade etti.

[Fotoğraf: AA]

Kervansarayda, bir insanın ihtiyacını karşılayabileceği tüm alanların düşünüldüğünü anlatan Demirtaş, şunalrı söyledi:

"Önemli yapı olduğu için turizm bakımından ilgi gören bir yer. Buraya çok sayıda turist geliyor. Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından üniversiteye devredildi. Sosyal bir tesis olarak kullanılıyor. Burada DAP ile Uluslararası Selçuklu Osmanlı Eserleri Kütüphanesi projesi uygulanıyor. Proje hayatta geçtiğinde kervansaray Selçuklu ve Osmanlı araştırmaları konusunda en önemli kütüphane olacak."

Kaynak: AA